Angers : Moulin déçu du résultat, pas de la manière

"Oui, il y a des regrets. On a eu un match particulier. Encaisser un but au bout de cinquante secondes, ce n'est pas banal. Revenir dans le match comme on l'a fait non plus. A la mi-temps, nous devrions avoir deux buts d'avance, mais il y a eu une accumulation de malchance. Venir à Saint-Etienne et être tout près de la victoire est satisfaisant. Nous sommes en progrès. On a su, comme à Marseille , revenir sans s'énerver, mettre l'adversaire en difficulté. Nous n'avons pas été récompensés totalement", a déclaré le technicien du SCO.