"On ne se cache pas, il n'y a pas d'excuse. C'est une soirée où tout s'est mal goupillé comme on dit. Malheureusement, ce n'était pas le jour pour ça. On voulait se racheter et on n'a pas pu le faire. Il y a du travail, ça c'est sûr, a déploré le technicien phocéen en conférence de presse. Je suis triste. Je ne veux pas voir l'OM jouer comme ça une première période, je ne veux pas perdre de match. J'ai horreur de la défaite. Encore une fois, il faut faire profil bas, ça ne sert à rien de parler, ce qu'il faut faire, c'est démontrer. C'est ce que j'attends de mes gars."