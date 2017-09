Rennes : Gourcuff ne cache pas son soulagement

Interrogé après la rencontre, le coach breton Christian Gourcuff s'est dit rassuré par un succès qui doit apaiser les tensions autour du club. "On va se contenter de ça. Ça nous permet de nous aérer la tête. Les critiques, c'est vous, ce n'est pas le club. On n'a gagné qu'un match. On reste lucide dans la défaite comme dans les victoires. On a un projet de club. Ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, il valait mieux prendre les points."