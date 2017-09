Après ses débuts remarqués en Ligue 1 , la star brésilienne va disputer mardi soir (20h45) son premier match de Ligue des Champions avec le maillot parisien. "Je veux marquer plus de buts, mais ce qui est important, c'est l'équipe. Je ne suis pas venu ici pour la gloire personnelle. L'ambition est de sortir de la poule et d'essayer de finir premier du groupe. Si je peux aider à ce que ça se réalise avec mes buts, très bien. Mais la chose la plus importante est que je sois performant pour l'équipe", a souligné l'attaquant du PSG.