Tottenham : Sissoko a les crocs

L'international français a visiblement l'intention de s'imposer chez les Spurs. "Cette saison est totalement différente car j'ai pu effectuer la pré-saison avec l'équipe, l'an dernier j'ai signé à la dernière minute et sans préparation, c'était difficile. Maintenant, je me sens bien et j'ai envie de me battre comme jamais, pour donner le meilleur pour l'équipe. J'espère répondre présent et que nous ferons de bonnes choses en Championnat, en Ligue des Champions et dans les Coupes", a souligné le milieu de terrain lors d'un entretien accordé à ESPN.