OM : Dugarry demande à Evra de prendre sa retraite

Le consultant de RMC a carrément conseillé à l'ancien international français de raccrocher les crampons. "Patrice (Evra), arrête. Félicitations pour ce que tu as fait, félicitations pour toute ta carrière. On va te faire une statue à Manchester, une statue à la Juve mais sincèrement, arrête. Le bluff, il est terminé. Sincèrement, ce qu'il a fait hier, c'est honteux (...) A un moment ou à un autre, quand tu n'as plus les jambes, tu ne peux plus (...) C'était toujours à Abdennour de monter sur Sarr et de se retrouver sur le côté gauche. Ce n'est pas son poste. Ce n'est que du bluff, Patrice Evra, il ne peut plus courir. Arrête, mec", a lâché l'ancien attaquant des Bleus.