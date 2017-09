Le président du PSG a reconnu que la bataille avait été rude pour arracher le jeune prodige français à la concurrence. "Cela a été très compliqué, croyez-moi. D'autres clubs ont offert plus que nous. Les grands le voulaient. Mais nous lui avons expliqué notre projet et l'ambition du club. En plus, il est Français, il est Parisien, il a le club dans son coeur. Il voulait rester en France et défendre les couleurs françaises en Ligue des Champions . Il veut écrire l'histoire ici et il a déjà une histoire ici. Vous avez vu les photos de lui quand il avait 10 ans. Ça ne ment pas. Il aime le club et c'est son rêve de jouer pour le PSG. Nous avons rencontré sa famille trois fois en quelques mois et nous n'avons pas parlé d'argent. C'est incroyable", a confié le patron du club parisien.