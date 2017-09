Real Madrid : Bale se moque royalement des critiques

Conscient qu'il ne fait pas l'unanimité au sein du club merengue, l'ailier gallois préfère se concentrer sur son jeu. "Tout le monde a son opinion. Ils doivent vendre des journaux d'une façon ou d'une autre, donc ils doivent forcément écrire quelque chose. Mais j'ai l'habitude que les gens écrivent des choses plus ou moins bonnes à mon sujet. Et cela ne m'importe pas plus que ça", a expliqué l'ancien joueur de Tottenham