Le natif de Mayotte pense pouvoir apporter son expérience à un club professionnel ou amateur et garde une envie folle de jouer au football. "Personne ne me fera arrêter. C'est seulement moi qui déciderai (...) Ça bouge souvent en septembre pour nous, les joueurs libres (...) Un préparateur physique m'a donné un programme à faire et je le suis à la lettre. Je peux encore rendre service. Il appartient maintenant à un club de prendre ce pari avec moi (...) Je continuerai à jouer. Ça, c'est sûr. J'ai reçu des offres de National 1, 2 et 3 au début du marché des transferts d'été. Je n'avais pas dit oui à l'époque. Aujourd'hui, si un challenge me fait vibrer et qu'il est à long terme, c'est-à-dire avec une reconversion derrière, pourquoi ne pas continuer à jouer en amateur (...) Je reste motivé, ambitieux et un compétiteur né", a rappelé l'ancien attaquant des Bleus lors d'un entretien accordé à L'Equipe.