Le technicien espagnol ne s'attend pas à une partie de plaisir en terre écossaise. "Nous débutons cette compétition avec beaucoup de confiance, car nous avons réalisé beaucoup de travail et les joueurs sont bien. Mais nous savons que c'est un match difficile qui nous attend face à une équipe du Celtic qui a l'habitude de cette compétition et qui met beaucoup d'intensité à domicile. Donc ce sera un match difficile, mais nous arrivons avec beaucoup d'envie." Interrogé sur les ambitions en C1, Unai Emery préfère rester prudent : "Nous voulons avancer pas à pas. L'objectif est important et induit beaucoup de responsabilités. Nous avons une grande équipe et de grands joueurs, mais nous voulons nous améliorer pour faire partie des équipes qui vont loin dans cette compétition."