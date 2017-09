FRANCE

On débute avec le quotidien L'Equipe qui évoque l'entrée en lice du PSG "dans la fosse aux lions", en Ligue des champions. Favori à la victoire finale en raison de son recrutement estival, le club de la capitale se rend ce soir sur le terrain des Écossais du Celtic Glasgow.On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport et les premiers pas en C1 de la Juventus Turin et de l'AS Rome. Et la soirée s'annonce chaude pour les deux formations, respectivement opposées au FC Barcelone et à l' Atletico Madrid . Catalans et Piémontais se retrouvent ainsi, quelques mois après s'être affrontés en quarts de finale.Le journal As affirme que le Real Madrid songerait à l'avenir au recrutement de Timo Werner, l'attaquant du Red Bull Leipzig. Auteur d'une énorme saison 2016-2017, le joueur de seulement 21 ans fait partie des grands espoirs de la sélection allemande, avec qui il a disputé la dernière Coupe des Confédérations Pour finir, le Daily Mirror s'arrête sur le premier succès de West Ham United contre Huddersfield (2-0), dans le cadre de la 4e journée de Premier League . Après trois défaites, les Hammers d' André Ayew se sont rassurés et ont sauvé la peau de leur entraîneur Slaven Bilic