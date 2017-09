"Je méritais d'avoir ma chance à Lorient"

C'est compliqué, mais on ne baisse pas les bras. Il ne faut pas douter. Je reste confiant. On imaginait que cela allait être difficile, mais peut-être pas autant. On a des regrets à Châteauroux (défaite 3-2), on a payé cash nos erreurs défensives. Il va falloir récupérer les points perdus lors des prochains matches, dès vendredi contre Nancy. Ce mauvais début de saison doit nous faire réagir au plus vite.De la rigueur. Le groupe manque d'expérience. On n'est pas au niveau de la Ligue 2. Il faut être plus réaliste. On ne peut pas se contenter de dominer. Le contenu de nos matches est bon. On a de bons joueurs, mais on n'y arrive pas collectivement.Un peu oui. On a hâte de retrouver notre stade début octobre. Cela ne nous aide pas, mais ce n'est pas une excuse. On ne veut pas se cacher derrière ça.Très bien. Je me suis bien adapté au groupe. Je suis quelqu'un de solitaire, mais je m'entends bien avec tout le monde. Sur le terrain, je peux faire mieux, même si les prestations de l'équipe ne m'aident pas à sortir du lot.Oui. Mickaël Landreau m'a fait comprendre qu'il ne comptait pas sur moi. Cela ne servait à rien de rester. Je voulais continuer. J'avais de bonnes affinités avec certains joueurs. Je me sentais bien au club. C'est comme ça. Je ne suis pas déçu, mais je méritais d'avoir ma chance. Du coup, je devais partir définitivement. Être prêté, c'est bien (à l'AC Ajaccio la saison dernière, ndlr) mais appartenir à un club, c'est mieux. Clermont me voulait, mais les discussions étaient déjà avancées avec le coach Emmanuel Da Costa et c'est pour ça que j'ai choisi Quevilly.