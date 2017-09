Real Madrid : Zidane ne boude pas son plaisir avec le retour de CR7

Présent ce mardi en conférence de presse, Zinedine Zidane a notamment parlé du retour de Cristiano Ronaldo qui purge toujours une suspension de quatre matchs en Liga pour avoir bousculé un arbitre le mois dernier. "Cristiano n'apporte pas que des buts. C'est un joueur important de l'effectif, on le sait, et c'est un leader. Il veut toujours gagner et il transmet cela aux autres (...) Cristiano est très content de reprendre le jeu, c'est ce qu'il aime faire plus que tout (...) Physiquement, il est très affûté. Mais dans la tête aussi, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a dit, il va très bien et il est très content", a assuré le technicien français qui n'a pas précisé si Raphaël Varane serait titulaire contre le club chypriote.