Mondial 2018 : les premiers billets vendus dès jeudi

Les supporters du monde entier devraient encore répondre présents pour assister directement sur place à l'événement sportif le plus suivi sur la planète. La FIFA vient de confirmer que les premières places pour assister à la compétition seront mises en vente dès jeudi sur son site internet. Il y aura d'abord une période de candidature, du 14 septembre au 12 octobre, et les plus rapides seront récompensés.Les fans seront ensuite avertis mi-novembre pour qu'ils puissent réserver définitivement leurs billets. Entre le 5 décembre prochain et le 31 janvier 2018, des places seront attribuées sur tirage au sort. Pour finir, le reste des tickets sera remis en vente au printemps et les supporters connaîtront cette fois la composition des différents groupes de la compétition.