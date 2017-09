L'appel des dirigeants des Reds a été rejeté ce mardi et le buteur du club anglais manquera bien les prochaines rencontres contre Burnley et Leicester ( Coupe de la Ligue et championnat). Pour rappel, Mané avait reçu un carton rouge pour un "pied haut" sur le gardien des Citizens, Ederson , qui a été gravement touché au visage.