Avant ce premier match, toujours important dans la compétition, Leonardo Jardim n'a pas caché son impatience en conférence de presse. "On vient ici pour disputer un match de Ligue des champions, c'est un nouveau défi (...) C'est une équipe avec des jeunes joueurs, qui presse très haut, avec beaucoup de vitesse devant et deux attaquants de grande qualité et qui joue bien. C'est un adversaire fort, pour terminer deuxième du Championnat il faut être une équipe forte et compacte (...) Dans ce groupe, tout le monde peut gagner chacun des matchs, donc chaque match sera un défi fort (...) On va faire le onze avec les joueurs qui ont disputé les cinq premiers matchs (en Ligue 1 ) pour faire un bon résultat", a expliqué le coach portugais ce mardi devant les médias.