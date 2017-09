Match Chelsea - Qarabag en direct

Chelsea FK Qarabagh 2nd Half'

Tombé dans un groupe C relevé avec l'AS Rome et l' Atletico Madrid , Chelsea n'a pas le droit à l'erreur en recevant Qarabag, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des Champions . Troisièmes de Premier League , les Blues d' Antonio Conte restent sur trois succès d'affilée et ne devraient faire qu'une bouchée de la formation azérie. Privé de Danny Drinkwater , le coach italien a prévu de faire tourner son effectif, même si le dernier champion d'Angleterre devra prendre au sérieux cet adversaire.