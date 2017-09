Ligue des champions : Le PSG frappe fort d'entrée, le Barça surclasse la Juve

Le Real Madrid remet son titre en jeu. La Ligue des Champions ouvrait en effet ses portes ce mardi pour la première journée. A l'issue de l'ensemble des matches, le PSG new look, avec Neymar et Mbappé alignés d'entrée, a surclassé le Celtic Glasgow (5-0), à l'image de sa forme du moment en Ligue 1 . Neymar avait ouvert le score puis Mbappé, Cavani par deux fois et Lustig contre son camp ont corsé l'addition. Paris prend la tête du groupe alors que le Bayern l'a emporté (3-0) à domicile contre Anderlecht . Dans le choc de la première journée, le Barça s'est vengé de son tombeur en quart l'an dernier, la Juventus, en gagnant (3-0) avec un doublé de Messi et un but de Rakitic. Dans les autres rencontres, l'Atlético Madrid et la Roma se quittent sur un résultat nul (0-0), Benfica a été surpris à domicile par le CSKA Moscou (1-2), Chelsea a étrillé Qarabag (6-0) avec notamment un but de Bakayoko et Batshuayi, Manchester United a réussi son retour en C1, après un an d'absence, en s'imposant (3-0) mais en perdant Paul Pogba . Enfin, le Sporting a gagné (3-2) à l'Olympiakos.Les résultats de la soirée : AS Rome - Atlético (0-0) / Barcelone - Juventus (3-0) / Bayern - Anderlecht (3-0) / Benfica - CSKA Moscou (1-2) / Celtic - PSG (0-5) / Chelsea - Qarabag (6-0) / Manchester United - Bale (3-0) / Olympiakos - Sporting (2-3)Par Charles Dubus (iDalgo)