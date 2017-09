Interrogé par la presse, le président Nasser Al-Khelaïfi s'est montré très satisfait de la performance de l'équipe. "C'était magnifique de débuter la Ligue des champions de cette manière. On a commencé ce match avec un seul objectif : celui de marquer et de gagner et c'est ce qu'on a fait." Le dirigeant parisien a tenu à féliciter tout le groupe, et pas seulement le duo Neymar -Mbappé. "On a signé deux grands joueurs pour marquer et jouer comme on l'a fait. Mais ce n'est pas seulement grâce à eux deux. Tout le monde a fait un grand match. On veut continuer à travailler dur tous les jours. Je sais que c'est difficile, mais notre objectif c'est de jouer comme ça à tous les matchs."