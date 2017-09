Barça : Valverde a salué la prestation de Dembélé

La satisfaction était grande après la rencontre pour Ernesto Valverde . "Nous avons eu de bonnes sensations, sans encaisser de but et en trouvant le chemin les filets à trois reprises. C'est une victoire importante. Plus nous gagnerons, plus les gens seront derrière nous." L'entraîneur catalan a loué la performance de Lionel Messi - "À chaque fois qu'il touche le ballon, j'ai l'impression qu'une bonne chose va nous arriver dans la foulée" - et du milieu français Ousmane Dembélé . "Je l'ai trouvé en jambes. Il va s'habituer peu à peu au style de jeu de l'équipe."