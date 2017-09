FRANCE

Le quotidien L'Equipe revient sur la large victoire du PSG sur la pelouse du Celtic Glasgow (5-0), pour la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Le Celtic Park s'est transformé en "Park des Princes" pour les coéquipiers de Neymar , buteur comme Kylian Mbappé et Edinson Cavani (doublé).On enchaîne avec le Corriere dello Sport qui met en première page Lionel Messi et le FC Barcelone , auteurs d'une démonstration face à la Juventus Turin (3-0). A la joie catalane s'oppose la déception de Mehdi Benatia et Andrea Barzagli . Après la rencontre, le coach piémontais Massimiliano Allegri a comparé Lionel Messi à "un martien."On poursuit avec le journal As qui consacre une grande majorité de sa première page au retour de Cristiano Ronaldo pour le match de Ligue des champions contre l'APOEL Nicosie. Suspendu depuis plusieurs matches, l'attaquant portugais risque de faire un bien fou à la formation merengue, qui reste sur deux nuls de rang en Liga Pour finir, le Daily Mail évoque la soirée mitigée de Manchester United . Si l'équipe anglaise n'a fait qu'une bouchée des Suisses du FC Bâle, Paul Pogba est sorti sur blessure en première période. Touché à la cuisse gauche, le milieu de terrain français pourrait rester sur le bord du terrain pendant plusieurs semaines.