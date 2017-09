"Je crois que notre première période a été bonne, très solide défensivement, et nous avons eu des occasions dont nous aurions dû profiter. Ensuite, on ne doit pas faire d'erreurs, a regretté le coach piémontais en conférence de presse. Nous en avons commis une à la 45e minute et nous l'avons payé cher. Idem sur le deuxième but. Messi a tiré trois fois au but et marqué deux fois, avec une troisième frappe sur le poteau. Nous avons commis trop d'erreurs, surtout en seconde période."