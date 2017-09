Man Utd : un exploit incroyable pour Rashford !

1 - Marcus Rashford a marqué lors de son 1er match de PL, de Ligue Europa, de LdC, de CdL avec @ManUtd & lors du 1er avec l'Angleterre. Fou. pic.twitter.com/GM5cnZ38cm — OptaJean (@OptaJean) 13 septembre 2017

Et ce n'est pas tout, puisque le jeune attaquant anglais avait aussi réussi l'exploit de trouver la faille pour sa première rencontre de Premier League , de Ligue Europa, de League Cup et lors de sa première sélection avec les Three Lions, selon Opta Jean.