Le milieu tricolore se dit perturbé par l'absence des supporters, qui ont pris un coup de froid après deux revers en Ligue 1 contre Monaco et Rennes. "Ça m'emmerde. Quand on va jouer à l'extérieur, on sera attendu dans un stade où il y aura le feu. Le Vélodrome doit être une force. Quand il n'est pas plein, c'est dommage."