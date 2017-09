Après l'épisode de Disneyland et ses critiques sur le niveau des joueurs chinois, l'attaquant argentin a cette fois été écarté par le nouvel entraîneur du club Wu Jingui. Ce dernier a expliqué ce mercredi devant les médias que l'ancien buteur de la Juventus Turin ne rejouerait pas tant qu'il serait en surpoids. "J'ai discuté tactique avec lui aujourd'hui. Mais je ne le ferai pas jouer, il n'est pas apte physiquement. Lui et Guarin sont en surpoids. Je dois prendre mes responsabilités vis-à-vis de l'équipe et des joueurs (...) Quand vous êtes sur le terrain, si vous ne pouvez pas jouer à 100%, alors ça n'a aucun sens", a souligné le coach du Shanghai Shenhua.