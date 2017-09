PSG : Ben Arfa enfin de retour avec les pros ?

Contraint de s'entraîner avec l'équipe réserve depuis plus d'une semaine, le milieu offensif du PSG devrait finalement rejoindre le groupe d' Unai Emery dès vendredi. L'ancien Niçois n'a plus joué le moindre officiel depuis le 6 avril dernier en Coupe de France contre Avranches (0-4). Malgré tout, un départ de Ben Arfa cet hiver apparaît aujourd'hui inévitable dans la mesure où son entraîneur ne compte absolument plus sur lui.