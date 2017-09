Le milieu de terrain des Gones a notamment été interrogé sur les ambitions de l'Olympique Lyonnais alors que la finale de cette compétition se jouera au Groupama Stadium en mai 2018. "Forcément, on a très envie de démarrer cette nouvelle compétition. La finale chez nous, ça peut être un bon moyen de se motiver. On sait à quoi s'attendre. On va être attendu après notre parcours l'an passé (demi-finale). On fera le maximum car une finale à Lyon devant nos supporters, ça fait rêver (...) Nous sommes tombés dans un groupe qui n'est pas facile. A nous de faire le maximum pour nous qualifier. Limassol ? On a vu à la vidéo que c'était une équipe joueuse. Ça devrait être un bon match et on aura à coeur de bien commencer", a confié l'international Espoirs français.