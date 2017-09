FIFA : une autre enquête contre Infantino

Cette fois, c'est un ancien membre de la commission de gouvernance de la FIFA, Joseph Weiler, qui a déposé une plainte contre Gianni Infantino et plusieurs autres dirigeants selon le New York Times. Ce dernier affirme que l'Italo-suisse serait intervenu dans les travaux de son comité pour bloquer les enquêtes autour de hauts dirigeants du football. Pour rappel, Weiler et trois autres membres de la commission de gouvernance ont démissionné en mai dernier après le licenciement du patron de cette organisation, créée afin de redorer l'image de la FIFA après le plus gros scandale de corruption de son histoire.