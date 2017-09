Nice : Favre affiche ses ambitions avant le début de la C3

Le technicien de l'OGC Nice a rappelé que l'objectif était d'abord de terminer parmi les deux premiers de ce groupe. "Un groupe plus facile que l'an dernier ? C'est facile à dire mais il faudra le démontrer sur le terrain. Les équipes qui font la Ligue Europa sont toutes de bonnes équipes. C'est une compétition de bon niveau (...) On a trois semaines d'expérience en plus après nos rencontres face à l'Ajax et Naples . A vous de me dire si on a progressé (...) On veut finir dans les deux premiers. Il faut s'en donner les moyens. Ça sera très serré car il y a de bonnes équipes en place", a prévenu le coach des Aiglons.