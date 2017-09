Ligue des champions : Monaco assure le nul, le Real et Manchester City cartonnent

Suite et fin de la première de Ligue des Champions . Un seul club français était concerné ce mercredi soir, après la large victoire du PSG mardi à Glasgow (5-0), à savoir Monaco qui se déplaçait à Leipzig. Au final, les Monégasques arrachent le point du match nul (1-1) grâce au premier but européen sous ses nouvelles couleurs de Youri Tielemans (35e). Emil Forsberg avait pourtant ouvert le score deux minutes auparavant (33e). Dans les autres rencontres, le Real Madrid , double champion d'Europe en titre, n'a pas loupé son entrée dans la compétition avec une victoire aisée (3-0) aux dépens de l'Apoel Nicosie, avec en prime un doublé de Cristiano Ronaldo Manchester City a facilement dominé Feyenoord (4-0). Liverpool n'a pas connu la même réussite insolente que son voisin en faisant (2-2) face à Séville. Tottenham , timoré en Ligue des champions depuis quelques années, connaît enfin le succès en Ligue des champions avec une victoire (3-1) sur Dortmund à Wembley. Enfin, Besiktas a gagné à Porto (3-1), Maribor et le Spartak Moscou font match nul (1-1) et, petite surprise, le Shakhtar Donetsk l'a emporté face à Naples (2-1).Les résultats de la soirée : FC Porto - Besiktas (1-3) / Feyenoord - Manchester City (0-4) / Liverpool - FC Séville (2-2) / Maribor - Spartak Moscou (1-1) / Leipzig - Monaco (1-1) / Real Madrid - APOEL Nicosie (3-0) / Shakhtar Donetsk - Naples (2-1) / Tottenham - Dortmund (3-1)Par Charles Dubus (iDalgo)