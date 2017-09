Monaco a ramené le nul d'Allemagne, le doublé de Ronaldo avec le Real... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On commence avec L'Equipe et le nul de Monaco sur le terrain de Leipzig (1-1). Pour son premier match de Ligue des Champions , le champion de France a fait preuve de "caractère" après avoir été mené. Mais Youri Tielemans a égalisé et permis au club du Rocher d'obtenir un résultat positif.On poursuit avec La Gazzetta dello Sport et la contre-performance de Naples. La formation de Maurizio Sarri a chuté sur le terrain des Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (2-1) lors de la 1ère journée de Ligue des champions. Les partenaires de Marek Hamsik se compliquent déjà la tâche avant de défier le Feyenoord Rotterdam et Manchester City Derrière les Pyrénées, le quotidien As revient sur le retour gagnant de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid . La star portugaise a réussi un doublé et permis à la Maison Blanche de s'imposer largement contre l'APOEL Nicosie (3-0). L'ancien Mancunien a porté son total à 107 réalisations sur la scène européenne.Pour finir, le Daily Mail évoque les prestations des clubs anglais. Manchester City a déroulé sur le terrain du Feyenoord Rotterdam (4-0). Tottenham a réalisé un gros coup en dominant le Borussia Dortmund (3-1). Enfin, Liverpool peut nourrir des regrets contre le FC Séville (2-2), après avoir loupé un penalty.