Monaco : Tielemans est plutôt satisfait du résultat

"Au vu des occasions qu'on s'est procurés, on aurait pu mettre un second but. On savait qu'en contre, ils laissaient beaucoup d'espaces derrière qu'on aurait pu mieux exploiter sur certaines actions, a déclaré le milieu belge sur le site officiel du club monégasque. On sait aussi qu'un nul à l'extérieur n'est jamais perdu, on verra pour la suite. C'était un match très physique, on le savait, on l'a travaillé à l'entraînement, ça n'a pas trop mal fonctionné. On doit évidemment encore travailler nos automatismes, mais ça va venir."