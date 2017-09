Man Utd : la tendance se confirme pour Pogba

Selon le site de la BBC, le milieu français de Manchester United sera indisponible entre quatre et six semaines, en raison d'une blessure à la cuisse gauche. L'ancien Turinois loupera ainsi plusieurs rencontres du club mancunien mais aussi les deux sorties de l'équipe de France en Bulgarie et contre la Biélorussie, début octobre, en éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.