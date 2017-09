ASSE : Romeyer a réagi aux attaques de Carvalho

Sur le site officiel du club forézien, le président du directoire déplore "les agissements qui n'ont pour seul objectif que de porter atteinte au club." "Je rappelle que Monsieur Adao Carvalho a été définitivement condamné en 2014 à une lourde peine de prison et d'amende pour des faits d'abus de biens sociaux. En outre, il doit comparaître, cet après-midi, devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, à l'initiative du Procureur de la République, pour des nouveaux faits de recel de blanchiment. Il appartiendra à la justice de trancher." Avant de conclure : "Néanmoins, chacun comprendra qu'au regard du passé judiciaire qui est le sien et des poursuites pénales dont il fait à nouveau l'objet, les propos calomnieux de Monsieur Adao Carvalho ne visent qu'à masquer sa propre turpitude. Ils sont d'autant plus inacceptables qu'ils émanent d'une personne interdite de gérer à vie. Pour ma part, animé par la seule volonté de défendre les intérêts de l'AS Saint-Etienne, je ne céderai jamais aux pressions de quiconque qui tenterait d'extorquer de l'argent au club et à ses dirigeants."