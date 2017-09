Bayern : Coman condamné pour violences conjugales

Pour avoir frappé et menacé son ex Sephora Goignan, en juin dernier à Magny-le-Hongre, l'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe de France a été condamné à payer une amende de 5 000 euros, selon Le Parisien. Représenté par son avocat, l'ancien Parisien et Turinois n'a pas souhaité s'exprimer.