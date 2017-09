Leipzig : Upamecano pense à l'équipe de France

Le jeune joueur de 18 ans a affiché ses envies, après avoir évoqué le match : "On aurait pu faire beaucoup mieux, on s'est procuré beaucoup d'action. On aurait pu leur marquer un autre but. J'ai beaucoup progressé ici et à Salzbourg, je le ressens. Ce serait un rêve de rejoindre l'équipe de France A un jour". Et quand on lui demande s'il voudrait participer à la Coupe du Monde 2018, le défenseur central lâche un "j'espère" rempli d'espoir.