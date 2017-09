Liverpool : Keane tacle le club

Consultant pour ITV, l'ancien capitaine de Manchester United s'est exprimé avec franchise sur le club de la Mersey : "Cela résume Liverpool et pourquoi il ne remporteront aucun trophée. Se déconcentrer après une touche qui amène une égalisation, dans une rencontre aussi importante et un moment déterminant du match. Cela doit rendre fou le manager de voir des erreurs aussi scolaires défensivement. Liverpool doit oublier la Ligue des Champions, le Real Madrid et les autres ne feront qu'une bouchée et rigoleront". En soi, la sortie de l'Irlandais est étonnante : qui pouvait penser que Liverpool avait les armes pour remporter la Ligue des Champions cette année ?