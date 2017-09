Ligue Europa : Lyon repris à la fin, Milan cartonne

La Ligue Europa démarrait ce jeudi au même titre que la Ligue des Champions mardi et mercredi. Un club français était par ailleurs attendu dès 19 heure. L'Olympique Lyonnais se déplaçait à Chypre, pour y défier l'Apollon Limassol. Au final, les demi-finalistes de l'édition 2017 sont contraints de concéder le nul. Malgré un penalty de Memphis Depay à la 53e minute (1-0), suite à une main d'un défenseur chypriote, Limassol a égalisé dans les tous derniers instants de la partie par un but casquette d' Adrian (90e+3). Dans les autres rencontres, à noter le carton réalisé par le Milan AC à Vienne (5-1), la victoire de Villarreal face à Astana (3-1) et le faux-pas d'Everton à Atalanta (0-3).Les résultats du début de soirée : Apollon - Lyon (1-1) / Atalanta - Everton (3-0) / Austria Vienne - Milan AC (1-5) / Basaksehir - Ludogorets (0-0) / Dynamo Kiev - Skenderbeu (3-1) / FC Copenaghe - Lokomotiv Moscou (0-0) / Hoffenheim - Braga (1-2) / Rijeka - AEK (1-2) / Slavia Prague - Maccabi Tel Aviv (1-0) / Villarreal - FC Astana (3-1) / Young Boys Berne - Partizan Belgrade (1-1) / Zlin - Tiraspol (0-0)Par Charles Dubus (iDalgo)