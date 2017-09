Ligue Europa : Marseille et Nice réussissent leur entrée en matière

Après le match nul de Lyon à Limassol (1-1), Marseille et Nice débutaient leur parcours européen, dans des postures bien différentes chacun. L'OM, qui reste sur deux défaites cuisantes contre Monaco et Rennes, a renoué avec la victoire dans un Vélodrome au quart complet (1-0) face à Konyaspor, sur un but d' Adil Rami (48e). De son côté, Nice, écarté des barrages de la Ligue des Champions par Naples , enchaîne une grosse victoire, fort de son large succès contre Monaco le week-end dernier. Les Aiglons l'emportent (5-1) face à Zulte-Waregem, grâce à un doublé d' Alassane Pléa (16e, 20e), un but de Dante (28e), d' Allan Saint-Maximin (69e) et de Mario Balotelli (74e). Les deux clubs français prennent ainsi la tête de leur groupe. Dans les autres rencontres, le Zenit a réalisé un autre carton (5-0) face à Vardar et la Lazio a gagné sur le fil (3-2) face au Vitesse Arnhem. A noter que la rencontre entre Arsenal et Cologne a été retardé d'une heure pour "raison de sécurité". En effet, des supporters allemands s'étaient introduits dans l'Emirates sans billet, ce qui a conduit les autorités sur place à faire le ménage.Les résultats de la soirée : Crvena - BATE (1-1) / FCSB - Plzen (3-0) / Guimaraes - Red Bull Salzbourg (1-1) / Hapoel Beer Sheva - Lugano (2-1) / Hertha Berlin - Athletic Bilbao (0-0) / OM - Konyaspor (1-0) / Real Sociedad - Rosenborg (4-0) / Vardar - Zenit Saint Petersburg (0-5) / Vitesse - Lazio (2-3) / Zorya - Ostersunds (0-2) / Zulte Waregem - Nice (1-5) / Arsenal - Cologne (en cours)Par Charles Dubus (iDalgo)