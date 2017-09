Forcément ravi de la performance de ses troupes, Lucien Favre s'est tout de même montré exigeant en conférence de presse d'après-match. "5-1 pour notre premier match de Coupe d'Europe c'est très bien. Mais on veut toujours faire mieux, améliorer des petits trucs. On a mis 5 buts, on a bien fait tourner le ballon, on a une bonne possession. Il y a des choses à améliorer, qui sont planifiés mais on ne peut pas tout travailler en même temps."