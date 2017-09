En zone mixte, Bruno Genesio était remonté après la contre-performance de sa formation. "Je suis déçu du résultat. On ne mérite pas mieux par rapport au contenu. On a fait preuve de trop d'individualisme sur certaines actions pour espérer mieux. On a eu beaucoup trop de déchet technique pour inquiéter cette équipe et la fatiguer. Il ne s'agit pas de parler dans la presse, il faut afficher nos ambitions sur le terrain et montrer autre chose. C'est une grosse déception car on avait à coeur de bien débuter. On n'a pas su afficher suffisamment de maîtrise dans le jeu."