Rami évite la crise à l'OM, Arsenal et l'AC Milan ne se loupent pas... Le Tour d'Europe de la presse

On commence avec le quotidien L'Equipe et l'Olympique de Marseille qui se retrouve "en sursis" après la courte victoire contre Konyaspor (1-0), lors de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Devant un stade Vélodrome clairsemé, le club phocéen l'a emporté sur une tête d' Adil Rami On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport qui revient très largement sur le succès de l'AC Milan sur le terrain de l'Austria Vienne (5-1), en C3. Après la fessée concédée face à la Lazio, la formation lombarde s'est rassurée grâce notamment à un triplé d' André Silva . Autre succès italien, celui de l'Atalanta Bergame face aux Anglais d'Everton (3-0), dans le groupe de Lyon On poursuit avec le journal As qui met en Une Marcelo , le défenseur brésilien du Real Madrid . Le latéral de 29 ans a affiché son amour pour le club merengue, après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2022. Autre prolongation, celle d' Isco . Le milieu espagnol a lui aussi rempilé jusqu'en 2022.Pour terminer, le Daily Mirror s'arrête sur le succès d'Arsenal aux dépens de Cologne (3-1), en Ligue Europa. Surpris en début de rencontre, les Gunners ont trouvé la faille par Sead Kolasinac Alexis Sanchez et Hector Bellerin . L'avant-match a été marqué par des débordements avec les supporters allemands, au point de retarder le coup d'envoi.