PSG-OL, Chelsea-Arsenal... Le programme TV du weekend

On débute avec la 6e journée de Ligue 1 qui voit l'OM se rendre à Amiens, dimanche à 15 heures sur BeIN Sports 1. Le sursaut du club phocéen est attendu après deux défaites contre Monaco et Rennes. Dimanche soir, à 21 heures sur Canal +, il ne faudra pas manquer l'affiche entre le PSG, cinq victoires en cinq matches, et l'Olympique Lyonnais, troisième du classement.On file outre-Manche pour s'arrêter sur la 5e journée de Premier League , avec notamment l'affiche entre Chelsea et Arsenal, dimanche dès 14h30 sur SFR Sport. Les Blues visent un quatrième succès de rang contre des Gunners qui ont successivement battu Bournemouth et Cologne. En tête du classement, Manchester United reçoit Everton, le même jour à 17 heures sur SFR Sport.Il faut également s'arrêter sur la 4e journée de Liga marquée par l'opposition entre Getafe et le FC Barcelone , samedi à 16h10 sur BeIN Sports 1. Après sa balade en C1 contre la Juventus Turin (3-0), le Barça voudra s'offrir un quatrième succès consécutif derrière les Pyrénées. Tenu en échec par Valence puis Levante, le Real Madrid vise un rebond sur la pelouse de la Real Sociedad, dimanche à 20h45 sur BeIN Sports 1.On se rend en Allemagne pour parler de la 4e journée de Bundesliga . Dominé le weekend dernier par Hoffenheim, le Bayern Munich compte réagir avec la venue de Mayence, samedi à 15h30 sur BeIN Sports 2. Enfin, pour le compte de la 4e journée de Serie A , la Juventus Turin est à Sassuolo, dimanche à 12h30 sur BeIN Sports 2. En tête du classement, la Vieille Dame se cherche une réaction après la déroute barcelonaise, en C1.