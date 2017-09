Le latéral du PSG va ainsi jusqu'à dire que le gardien de but de Chelsea serait le bienvenu dans la capitale tricolore. "Il est très fort, Courtois. Il serait pas mal au PSG. On a déjà deux très bons gardiens, mais Thibaut a le profil, je trouve. Il est très grand, il fait presque deux mètres." Alphonse Areola et Kevin Trapp apprécieront alors que le débat demeure sur le niveau de jeu du Français et de l'Allemand.