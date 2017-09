Bayern : Ancelotti a eu une explication avec Ribéry

Le coach italien a révélé s'être entretenu avec le milieu de terrain français, permettant ainsi de mettre fin à tout conflit. "J'ai parlé avec Franck. C'est un garçon franc et honnête. Avec les personnes honnêtes, tu n'as pas de problèmes. J'étais énervé après le match, lui aussi, le ton est monté et maintenant, tout est fini. On passe à autre chose."