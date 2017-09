EdF : Costil très marqué par son absence du groupe

"Je souhaite le meilleur à mes collègues car ce sont des très bons gardiens et de super mecs. Mais oui j'ai été déçu, ça fait c..., a lâché l'ancien Rennais. J'ai envie du très haut niveau et de l'équipe de France, c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il faut faire pour aller en sélection. Les gamins en rêvent. J'ai eu la chance et le privilège d'y être. Alors ça m'a beaucoup affecté de ne pas être retenu. Je vais continuer à bosser avec mon club et faire en sorte d'avoir plus d'arguments pour revenir."