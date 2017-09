Inter : Maicon souvent bourré à l'entraînement ?

S'il n'a évolué que trois ans à l'Inter, de 2004 à 2007, et que les faits qu'il relate date de 2008, au minimum, Ianis Zicu l'affirme au micro de Digi Sports : "A l'Inter, Mourinho avait un joueur qui se présentait souvent bourré à l'entraînement le lundi : Maicon. Une fois, Mourinho a convoqué ses joueurs et leur a demandé : comment faire pour que Maicon soit sobre ? Et il a donc décidé de déplacer l'entrainement. Du coup, les entraînements avaient lieu le soir, de façon que Maicon ait eu le temps de décuver." Le latéral droit de 36 ans évolue actuellement à Avai FC, dans son pays natal.