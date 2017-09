OM : Passi reste pessimisme pour Garcia

Pour l'ancien coach marseillais, la victoire en Ligue Europa contre Konyaspor (1-0) ne change pas grand chose et Rudi Garcia reste sur un siège éjectable. "Quand l'OM ne gagne pas, quand l'équipe ne fonctionne pas comme il faut, le premier fusible, c'est toujours l'entraîneur. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de gagner les prochains matchs pour qu'il puisse continuer à travailler. Non, je n'ai pas d'infos. C'est ce que je lis dans la presse, ce que vous dites à la télé. Je ne suis plus dans le club depuis un an et demi. Ces infos je ne les ai pas", a expliqué Franck Passi au micro de Canal + Sport.