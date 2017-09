Man City : Bernardo Silva reste zen et attend sa chance

Interrogé par Skysports, l'ailier des Citizens a rappelé que la saison était encore longue et qu'il aurait probablement de nombreuses occasions de briller lors des prochaines semaines. "Nous avons beaucoup de joueurs de qualité, tout le monde le sait. Mais nous jouons la Champions League, la Premier League , qui est très compétitive, et les Coupes vont bientôt démarrer. Nous avons beaucoup de matchs. Il est bon d'avoir beaucoup de joueurs de qualité qui peuvent jouer. Certains jouent un match, d'autres celui d'après. Tout le monde répond présent et c'est génial", a lâché l'ancien Monégasque.