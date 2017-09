OL : Aulas ne veut pas entendre parler de retraite

Aujourd'hui âgé de 68 ans, le président des Gones estime avoir encore de belles années devant lui. "La limite, c'est celle de la performance. Quand on sait que ce n'est plus le cas, on s'arrête. J'ai l'impression de pouvoir donner encore beaucoup. Le rêve de l' OL , c'est de gagner une coupe d'Europe. Cette année, c'est une opportunité. Je ne suis pas prêt d'arrêter", a prévenu le patron du club rhodanien lors d'un entretien accordé à Canal+ + Sport.